Milan, omaggio social a Ancelotti per i suoi 60 anni – VIDEO

Oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti, un’autentica leggenda del Milan e del calcio mondiale. Il tecnico del Napoli spegne 60 candeline. Tanti gli omaggi da parte di tutto il mondo del calcio, soprattutto quello rossonero.

Con questo video, il Milan ha voluto omaggiare l’ex centrocampista rossonero e condottiero di tante vittorie dalla panchina dal 2001 al 2009.

🎉 Happy 60th, @MrAncelotti! What’s your fondest memory of this true Rossoneri Legend? 🔴⚫

🎉 Un grande traguardo per il grande Carletto, che oggi compie 60 anni! Qual è il vostro ricordo più bello? 🔴⚫ pic.twitter.com/bKSISAOrij

— AC Milan (@acmilan) June 10, 2019