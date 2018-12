Higuain ha parlato prima della sfida contro il Parma: «Sono felice qui con Gattuso, punto alla Champions col Milan»

Ecco le parole di GonzaloHiguain, attaccante del Milan, in merito alla sfida di domani contro il Parma, partita che il rossonero non giocherà perché squalificato: «Siamo un gruppo unito e pesa a tutti quanti la sfortuna che ci ha colpito. Dipende da noi. Quando non giochi ma la squadra fa bene sei orgoglioso lo stesso. Ci manca un punto per Champions, se avessimo vinto con la Lazio sarebbe stato sicuramente meglio».

Higuain smentisce le voci sul suo rapporto con Gattuso: «Io e il mister scherziamo e ci diciamo quello che pensiamo. I giornalisti non hanno di cosa parlare e quindi si inventano queste cose ma io sono tranquillo, sto bene al Milan e dobbiamo andare avanti. Puntiamo diritti al nostro obbiettivo».