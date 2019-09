Milan, per il derby Giampaolo potrebbe tornare al passato

Milan, si avvicina l’attesissimo derby contro l’Inter ma a Milanello prende quota l’ipotesi di un ritorno (momentaneo) al 4-3-3

Per disegnare il proprio Milan Giampaolo, che l’ha ormai detto in lungo e in largo, ha bisogno di tempo; il derby contro l’Inter è però alle porte e il tecnico abruzzese dovrà limare il proprio stile “talebano” in funzione di uno stile di gioco già conosciuto dalla gran parte del gruppo: cosa meglio del 4-3-3?

L’esperimento doppia punta e Suso trequartista non sarà definitivamente archiviato ma solo momentaneamente accantonato da Giampaolo che contro l’Inter potrebbe decidere di riportare lo spagnolo a destra in funzione di un modulo (il 4-3-3) già utilizzato dalla vecchia guardia per più di due anni. Nello scacchiere rossonero dunque Piatek dovrebbe rimanere il vertice offensivo con Suso e uno tra Rebic e Calhanoglu sulla corsia di sinistra.