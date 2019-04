Milan periodo nerissimo: un punto nelle ultime tre partite e quarto posto in pericolo

Il pareggio contro l’Udinese rischia di pesare tantissimo nella corsa alla Champions League per il Milan

Dopo cinque vittorie di fila, il Milan si è inceppato. La perfetta quadratura che aveva trovato Gattuso si è spezzata, all’improvviso. Il gol di Lautaro Martinez al derby sembrerebbe aver tolto certezze e fiducia alla squadra rossonera che dopo aver perso la stracittadina, è caduta nuovamente contro la Sampdoria. Il match contro l’Udinese serviva per risollevarsi, per mandare un segnale alle diretti concorrenti che insidiano a stretto giro di posta il quarto posto di Gattuso. A San Siro, invece, si è vista una squadra grigia, confusa, con poco mordente e voglia. L’opposto di quello che aveva chiesto Gattuso nella conferenza alla viglia della sfida.

Il pareggio contro i friulani rischia di pesare tantissimo per la corsa Champions dei rossoneri. In caso di vittoria della Lazio contro Spal e contro l’Udinese nel recupero, i milanesi scivolerebbero al quinto posto fuori dalla Champions, obiettivo stagionale del Milan. E la prossima sfida sulla strada del Diavolo non è di quelle semplici: fuori casa contro la Juve. Un banco di prova che potrebbe segnare il riscatto di Romagnoli e co. oppure la definitiva caduta.