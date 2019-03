Milan in crisi, Krzysztof Piatek… pure: il polacco ha segnato un solo gol nelle ultime cinque partite rossonere tra campionato e coppa, il digiuno è iniziatp il 26 febbraio

Nella sconfitta rimediata dal Milan ieri contro la Sampdoria c’è anche tanto di Krzysztof Piatek. O meglio, non c’è. L’attaccante rossonero contro i blucerchiati, così come nel derby con l’Inter, è infatti rimasto a secco: una vera e propria notizia per un bomber abituato a segnare praticamente un gol a partita sin dal suo approdo a Milano a gennaio. Eppure, tant’è: anche ieri Piatek è sembrato stanco e a tratti incapace di incidere come invece fino a qualche settimana fa. Basti pensare che nelle ultime cinque partite l’ex Genoa, tra campionato e coppa, è andato in rete soltanto una volta, contro il Chievo, senza poi più segnare contro Lazio, Sassuolo, Inter e appunto Sampdoria.

Dal punto di vista temporale, Piatek è ufficialmente a digiuno dallo scorso 26 febbraio, nello 0 a 0 del Milan contro la Lazio in Coppa Italia. Non può essere un caso che da allora la squadra di Gennaro Gattuso, dopo un inizio di 2019 decisamente sfavillante, abbia iniziato sistematicamente a perdere colpi. Del resto lo stesso Piatek, nella sua prima esperienza italiana, a inizio stagione al Genoa, dopo un inizio incredibile a suon di gol e prestazioni memorabili che gli erano valse il primo posto nella classifica marcatori di Serie A, aveva preso poi a rallentare vistosamente ritmo. Che gli avversari abbiano compreso il suo modo di giocare o piuttosto che il Milan non abbia trovato colpevolmente grosse alternative? Il dibattito è aperto.