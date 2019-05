Milan, Piatek: «Momento difficile per me. Speriamo vinca la Juve»

Il Milan conquista la vittoria sul Frosinone anche grazie al ritorno al gol del suo bomber, Piatek. Ecco le sue parole dopo il match

Il Milan si gode la vittoria contro il Frosinone e si avvicina alla qualificazione in Champions League.

Il merito è anche di Piatek. Ecco le sue parole dopo la partita in cui si è sbloccato:«È stato un momento difficile per me perché non ho segnato per cinque o sei partite. Oggi era importante per la squadra, non solo per me, perché il primo tempo è stato molto difficile. Vediamo ciò che succederà questa sera, se la Juventus dovesse vincere saremo al quarto posto».