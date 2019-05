Milan, Piatek: «Qualificazione Champions League? Sarebbe perfetto…»

Il Milan e Piatek sperano nella qualificazione in Champions League. Ecco le parole del polacco all’evento Gentleman Fair Play di Milano

Krzysztof Piatek crede ancora nella qualificazione in Champions League del Milan. Sarà fondamentale conquistare 3 punti con la Spal per trasformare i sogni in realtà.

Ecco le sue parole durante la cerimonia del Premio Gentleman 2019:«Siamo a un solo punto da Inter e Atalanta, tutto è possibile. Il futuro? Non ci penso, sono concentrato solo sulla Spal. Spero che giocheremo in Champions, sarebbe perfetto».