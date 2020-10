Milan, Pioli: «Abbiamo aspettative. Mercato? Cerchiamo un difensore»

Stefano Pioli ha parlato al termine del match contro lo Spezia: le dichiarazioni dell’allenatore del Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro lo Spezia.

IDENTITA’ – «Abbiamo un modo di stare in campo riconoscibile. Se sia tornato il grande Milan? Ci sono molte aspettative, avremo presto partite difficili e impegnative che affronteremo con fiducia».

MERCATO – «È vero che stiamo cercando un difensore centrale. Abbiamo molto infortunati e un calendario stimolante. Più giocatori abbiamo meglio è. Sognavamo di avere questo inizio di stagione».

INFORTUNI – «Rebic ha ancora dolori al gomito, è in dubbio. Romagnoli potremmo averlo nel derby, mentre per Ibra e Duarte non decidiamo noi. Aspettiamo».

KESSIÈ – «Franck è molto sensibile, abbiamo avuto qualche frizioni all’inizio, ci sono state delle discussioni, poi ci siamo capiti, ci siamo confrontati. Quando riesci a capire come rapportarti penso che tu possa ottenere il massimo da questi giocatori che sono forti».