Il tecnico del Milan Pioli ha parlato della prestazione di Kessié contro il Parma: «Partita adatta alle sue caratteristiche»

Stefano Pioli si è soffermato sulla prestazione di Franck Kessié al termine della sfida vinta contro il Parma: «Doveva muoversi di più e liberare gli spazi per smarcare Suso, ma ha fatto la partita adatta alle sue caratteristiche».

«Chi lavora bene viene scelto, in questo momento ho difficoltà a scegliere ma preferisco rispetto a non avere scelte. Cerco di essere chiaro nel rapporto con i giocatori: chi sbaglia paga, ma non vuol dire che la porta si chiude per sempre», ha dichiarato il tecnico del Milan.