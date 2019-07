Milan Praet, ecco cosa serve ai rossoneri per tentare l’affondo con la Samp per il pupillo di Giampaolo

Gli occhi del Milan non si sono mai distratti da Praet, pupillo di Giampaolo già alla Samp ed obiettivo di mercato dei rossoneri. Che però, per alimentare le operazioni in entrata, hanno ora bisogno di vendere.

Maldini, Boban e Massara sono allora al lavoro far cassa, così da poter dare l’assalto al centrocampista blucerchiato. Che però – secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport – non verrà svenduto da Ferrero: servono almeno 25 milioni di euro.