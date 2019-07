Milan prigioniero: 150 milioni ai box. Il mercato non decolla

Il Milan e un mercato bloccato dalle mancate cessioni dei vari Donnarumma, André Silva, Cutrone e Suso: le ultime

Il mercato del Milan prosegue a rilento. Il club rossonero deve fare cassa per rinforzare a dovere la formazione di Marco Giampaolo e secondo Il Corriere dello Sport la società milanista rischia di ritrovarsi prigioniera per le mancate cessioni.

Milan prigioniero di Donnarumma, Suso, Cutrone e André Silva: ci sono 150 milioni ai box di giocatori che il club avrebbe bisogno di vendere per ragioni di bilancio e per fare mercato. Inoltre, con il portiere si rischia di arrivare al bivio: Gigio ha 2 anni di contratto e potrebbe andare via a costo zero.