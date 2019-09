Milan, problemi fisici per Paquetà: è in dubbio per la trasferta a Torino

Milan in apprensione per Paquetà, uscito dolorante dopo il derby contro l’Inter: il giocatore non è certo di giocare col Torino

Oltre al danno, la beffa: dopo la pesante sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter, i rossoneri rischiano di perdere Paquetà. Il giocatore è uscito dolorante e le sue condizioni preoccupano.

Nella giornata di domani, fa sapere Sky Sport, il brasiliano si sottoporrà ad esami strumentali per capire se Giampaolo potrà convocarlo oppure no in occasione del delicato turno infrasettimanale.