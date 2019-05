Milan, le punizioni di Calhanoglu: perché lo specialista non segna

Milan, puninizioni Calhanoglu: il turco non segna mai. In Bundesliga era una sentenza: il motivo

Al suo arrivo, Hakan Calhanoglu si è presentato al Milan come lo specialità dei calci piazzati. In Germania, con la maglia del Bayer Leverkusen era una vera sentenza su punizione con 11 centri all’attivo. In Italia, l’etichetta ha creato tanta aspettativa e il fucile di precisione del turco si è inceppato.

Calhanoglu, all’inizio della scorsa stagione, aveva provato anche a spiegare il suo digiuno: «Una questione di pressione: mi ha condizionato. Punizione, gol. Sembra una cosa scontata». E aveva lasciato anche una promessa: «Tornerò a segnare». Ma la promessa non è stata mantenuta: Calhanoglu non è riuscito a contenere quella pressione. E ora, con l’addio di Gattuso, potrebbe salutare anche lui.