Milan, quanti addii a centrocampo! Da Bakayoko a Montolivo, chi parte

Milan, aria di cambiamenti a centrocampo. Sono in tanti ad avere la valigia pronta: ecco chi lascerà Milanello

Il Milan si prepara a cambiare a centrocampo, a prescindere dalla qualificazione in Champions League. Gennaro Gattuso ha dato l’ok per la cessione di alcuni esuberi.

Riccardo Montolivo, Andrea Bertolacci e José Mauri, infatti, lasceranno Milanello a parametro zero in estate. Rischia tantissimo anche Tiémoué Bakayoko: la dirigenza non vuole confermarlo per motivi disciplinari. Il Milan è pronto a un vero e proprio restyling a centrocampo.