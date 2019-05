Milan, quanto pesano gli errori: ben 9 i gol regalati nelle ultime partite

Borsino da incubo per la difesa del Milan nelle ultime partite: sono 9 gli errori che di fatto si sono trasformati in gol subiti

Il Milan in una crisi senza fine. Squadra scarica e che sembra non avere identità. Così è parsa a Gattuso ma anche a tutti gli spettatori in particolare nelle ultime gare tra Serie A e Coppa Italia. I gol subiti sono stati parecchi, la maggior parte presi per delle ingenuità difensive che erano certamente evitabili.

Situazione rovesciata

Se tra Gennaio e Febbraio i rossoneri avevano una delle difese migliori d’Europa, nell’ultimo mese e mezzo quella difesa si è trasformata in un colabrodo che ha di fatto spianato la strada agli avversari. Ben 9 gol subiti su errori individuali e difensivi, alla luce dei risultati pesano tanto e hanno portato la crisi in casa Milan.

Dal derby in poi i rossoneri non si sono più rialzati e la Champions è tornata ad essere a rischio. La stracittadina ha aperto le danze agli errori della difesa di Gattuso. Il gol di Vecino è stato preso sbagliando la marcatura sull’uomo e il rigore causato da Castillejo su Politano è un altro errore da segnare con la penna rossa. La settimana dopo a Marassi è Donnarumma a regalare a Defrel la palla della vittoria della Sampdoria. Contro l’Udinese invece da un calcio d’angolo a favore parte il contropiede friulano che permette a Lasagna di pareggiare.

Azione molto simile in Coppa Italia contro la Lazio, un corner battuto male regala il contropiede ai biancocelesti che con Correa eliminano Gattuso dalla coppa. Nel mezzo in campionato arrivano gli errori di Calabria contro la Juve che costa il gol del 2-1 di Kean, e di Borini che regala la punizione del pareggio a Bruno Alves a Parma. Più recenti, contro il Torino, gli errori di Kessiè in occasione del rigore su Izzo e di Musacchio che di fatto concede l’assist a Berenguer per il 2-0.

Tutto ciò sotto gli occhi attenti di Gattuso che prova a correggere gli errori ma fatica anche lui nella gestione di una situazione per niente facile. Il tecnico calabrese dovrà dunque darsi da fare per cercare di limitare i danni e centrare l’obiettivo finale. La qualificazione in Champions non è mai stata così a rischio, il Milan deve svoltare.