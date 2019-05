Milan, Reina: «Siamo diversi dal Napoli. Vogliamo la Champions League»

Il portiere spagnolo Reina spera nella qualificazione del Milan in Champions League. Ecco le sue parole in vista della Spal

Pepe Reina suona la carica: il Milan deve ritrovare l’orgoglio. Per farlo, sarà fondamentale la qualificazione in Champions League.

Ecco le sue parole riportate dall’Independent, testata inglese:«Il Milan ha una struttura differente rispetto al Napoli. È un grande club, con differenti obiettivi sportivi. Vogliamo diventare una delle più grandi squadre in Europa e fare ciò che serve per giocare in Champions League il prossimo anno».