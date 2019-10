Milan, i rinnovi di Donnarumma e Bonaventura: la situazione

Milan, in ballo i rinnovi di due pedine importantissime per i rossoneri

Oltre il campionato in casa Milan ci sono due questioni che prima o poi dovranno essere affrontate. La prima riguarda Jack Bonaventura e la seconda Gigio Donnarumma. I contratti dei due giocatori sono infatti in scadenza: il primo nel 2020 e il secondo nel 2021.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport il Milan e Mino Raiola ne dovranno parlare cercando di trovare un accordo per fare contenti tutti. Per quanto riguarda il portiere i rossoneri non hanno mai nascosto di puntare su di lui e anche i 6 milioni di stipendio percepiti all’anno lo dimostrano. A questo punto Raiola potrebbe puntare a fargli dare la fascia di capitano in seconda, dopo Romagnoli, aprendo anche ad un rinnovo pluriennale con lo stesso stipendio percepito ora.

Per quanto riguarda Bonaventura finalmente è tornato dopo un anno di lontananza dal campo a causa di un brutto infortunio. Il rinnovo sembra scontato visto quanto il giocatore ha dato al Milan dal 2014 ad oggi.