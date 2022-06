Milan, rinnovi Maldini e Massara: c’è fiducia, ma firma post scadenza

Il Milan continua a lavorare per i rinnovi di contratto di Maldini e Massara: c’è fiducia, ma le firmeranno arriveranno ad accordo scaduto

Il contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara con il Milan scade oggi e quindi, in caso di mancato accordo per i rispettivi rinnovi, da domani saranno liberi di firmare con il club che vorranno.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport è clamoroso che si sia arrivati a questo punto, che la squadra campione d’Italia e i suoi dirigenti di riferimento non abbiano ancora trovato un accordo. Dunque, i problemi al centro del dibattito. Maldini e la proprietà del Milan si sono scambiati bozze di contratto negli ultimi giorni e la grande questione è l’autonomia decisionale. Qui, più che altrove, si sta giocando la partita. Elliott da parte sua vorrebbe continuare col modello che ha portato allo scudetto, anche in questa fase di passaggio di proprietà. Magari con un diverso a.d.,considerato che Ivan Gazidis ha buone possibilità di lasciare il club in autunno. Questo nonostante Maldini abbia trattato direttamente con Cardinale, al quale ha illustrato i suoi progetti europei per il Milan.

