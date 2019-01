Milan, vicino il riscatto di Bakayoko. Kessiè verso l’addio

Leonardo è al lavoro per riscattare Bakayoko dal Chelsea per 35 milioni. Kessiè è il probabile sacrificato: Premier o Cina le destinazioni

Le ottime prestazioni di Tiemoué Bakayoko, diventato il perno del centrocampo di Gattuso, hanno convinto il Milan. Secondo quanto riporta l’odierna edizione di Tuttosport, Leonardo sta già pensando di esercitare il diritto di riscatto pattuito in estate col Chelsea e a versare, quindi, 35 milioni di euro ai Blues. L’approdo a titolo definitivo di Bakayoko al Milan, tuttavia, potrebbe comportare un’illustre partenza. L’indiziato numero uno a lasciare i rossoneri la prossima estate sembra essere Franck Kessie, corteggiato sia in Premier League che in Cina.