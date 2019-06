Milan, non solo Costacurta: ecco il dirigente che Maldini vorrebbe con sé

Milan, Maldini non pensa soltanto a Costacurta: ecco il dirigente che Paolo vorrebbe promuovere in società

Una risposta per innescare il domino. Quella che Maldini in settimana recapiterà a Gazidis in seguito alla proposta di occuparsi del settore tecnico del Milan. Da lì, in un senso o nell’altro, si scateneranno delle conseguenze causa-effetto.

In caso di risposta positiva, in particolare, Maldini vorrebbe in società una figura come quella di Costacurta. Ma punterebbe anche ad una promozione di Angelo Carbone, attualmente responsabile dell’attività di base e suo grande amico. Un dirigente nel quale ripone grande fiducia e che potrebbe prendere il posto a capo del vivaio di un Beretta segnalato in uscita. Ma non è da escludere che, per lui, Maldini pensi addirittura alla carica di direttore sportivo.