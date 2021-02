Milan, Romagnoli: «Inter? Ci metto la faccia. Ora rialziamoci»

Il difensore rossonero Alessio Romagnoli è intervenuto su Instagram per commentare il derby perso dal Milan contro l’Inter: le sue parole

Alessio Romagnoli è intervenuto con un post su Instagram dopo la pesante sconfitta subita oggi pomeriggio dal Milan nel derby contro l’Inter. Il capitano del Diavolo ha così commentato la partita, rivolgendo uno sguardo di speranza e determinazione verso il futuro:

«Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del calcio, ma per un gruppo come il nostro rialzarsi e invertire subito la rotta è un dovere. Insieme, uniti. Come sempre».