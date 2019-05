Milan, Romagnoli: «Dispiace per la mancata qualificazione in Champions»

C’è rammarico nelle dichiarazioni di Romagnoli per la mancata qualificazione in Champions del suo Milan. Le parole del capitano

Romagnoli è deluso per la mancata qualificazione in Champions del Milan. La vittoria sulla Spal non è bastata: i rossoneri parteciperanno alla prossima edizione dell’Europa League.

Ecco le parole del capitano del Milan a Dazn:«Dispiace, l’Empoli si è ancora mangiato due gol, speravamo in un risultato diverso, ma non ci siamo riusciti. Peccato, dovevamo essere più incisivi in alcuni momenti. Potevamo far meglio contro Inter e Parma».