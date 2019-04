Milan, Romagnoli: «Migliorato molto con Gattuso, speriamo di andare avanti insieme»

Alessio Romagnoli colonna della difesa rossonera, parla del suo rapporto con Gattuso e di quanto sia migliorato lavorando con lui. Poi una carezza ai tifosi del Milan

Il difensore Romagnoli è ormai il riferimento più importante della retroguardia milanista, mister Gattuso lo ha sempre considerato inamovibile e le prestazioni in campo gli danno ragione.

Intervistato da acmilan.com, Romagnoli si è espresso così: «Con Gattuso c’è un bel rapporto, quando è arrivato lui mi ha migliorato parecchio, poi i risultati aiutano e portano stima. Il mister è una persona diretta, dice le cose giustamente in faccia e siamo contenti di lavorare per lui; speriamo di andare avanti insieme».

Il centrale difensivo parla anche del gruppo rossonero e dei tifosi: «Siamo molto tranquilli e sicuri dei nostri mezzi. Dobbiamo uscire da questo momento particolare e stiamo lavorando per farcela insieme. Io do il massimo in campo, ringrazio tutti i nostri tifosi per il sostegno e prometto di dare sempre tutto».