Milan, Romagnoli: «Qualificazione Champions? Un punto e ci siamo»

Capitan Romagnoli ha parlato durante l’evento per il Premio Gentleman Fair Play della qualificazione in Champions rincorsa dal Milan

Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla corsa Champions del Milan nel corso dell’evento per il Premio Gentleman Fairplay.

Ecco le sue parole:«Non qualificarci in Champions sarebbe un fallimento? No ma sarebbe un grande dispiacere perché siamo arrivati a un punto e siamo lì. Un altro anno senza Champions sarebbe un altro anno con l’obiettivo di tornare in Champions».