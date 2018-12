Arrigo Sacchi parla dell’attuale momento del Milan, soffermandosi sulla nuova società e sull’ex centrocampista rossonero, ora tecnico

Arrigo Sacchi, storico ex allenatore del Milan, è fiducioso: i rossoneri torneranno grandi. Mister Sacchi crede nell’attuale società, come ha affermato nell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport:«La società si sta organizzando. Il presidente Scaroni è una garanzia. E Leonardo e Maldini sono uomini che conoscono il calcio e sanno che cosa fare. Per Gattuso questi sono punti di riferimento importanti. Piano piano, il Milan tornerà ad altissimi livelli. Lo ripeto sempre: prima c’è il club, poi il gioco, e infine i giocatori. Guardate il Parma: ha seguito questa linea e adesso è sesto in classifica».

Sacchi ha inoltre commentato il momento del Milan, momentaneamente al quarto posto ma reo di aver perso punti importanti in match sulla carta abbordabili:«Mi sembra che sia stato molto sfortunato. Tanti infortuni, e tutti piuttosto gravi, in una sola stagione è difficile vederli. E quando hai simili problemi è complicato mettere insieme una squadra di alto livello. Eppure Gattuso ci sta riuscendo: lui sì che mi sta sorprendendo».

Il tecnico di Fusignano appoggia inoltre Gattuso, che attualmente occupa la panchina del Milan. Ecco le parole di Sacchi sul suo più recente successore:«Gattuso sta studiando da grande, vedo che si impegna moltissimo, che è sempre concentrato sul lavoro. È un ragazzo straordinario, generoso, appassionato. E poi ha riportato al Milan ciò che negli ultimi anni mancava: il senso di appartenenza. Il Milan, dopo il Real Madrid, è la squadra che ha vinto di più, ma si era perso l’orgoglio di indossare una maglia tanto importante. Ringhio ha rimesso questo sentimento fondamentale al centro del campo».