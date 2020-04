Milan, Sacchi: «Rangnick? Ha detto cose fin troppo belle su di me»

Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi su Ralf Rangnick, recentemente accostato al Milan per la prossima stagione

Ralf Rangnick è il nome del momento fra i tifosi del Milan, con la società che si prepara a un nuovo anno di ricostruzione. Carlo Pellegatti, storico cuore rossonero, ha intervistato Arrigo Sacchi per il suo canale Youtube. Ecco le parole del guru del calcio italiano sul tedesco.

«So che è sempre stato un mio estimatore, non l’ho mai conosciuto, ha detto delle cose fin troppo belle su di me. Da noi ci sono tanti bravi allenatori, quasi tutti bravi tattici, le società in molti casi difettano di pazienza e anche competenza, la strategia richiede dei tempi, però ti permette di risparmiare soldi».