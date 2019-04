Milan, Salvini su Kessié-Bakayoko: «Maglia Acerbi? Brutto gesto»

Anche il vicepremier Salvini condanna il gesto di Kessié e Bayakoko. Ecco le parole del leader della Lega, tifoso del Milan

Non potevano mancare le dichiarazioni di Matteo Salvini in merito all’esposizione della maglia di Acerbi ad opera di Kessié e Bakayoko. I due centrocampisti del Milan hanno deriso il difensore dopo la sfida contro la Lazio, ma poi hanno chiarito col centrale.

Ecco l’opinione di Salvini sull’accaduto:«Io non sono un tifoso, sono un ultras. Quella scena non mi è piaciuta. Non si esibiscono le maglie degli avversari sotto la curva. E io sono l’ultimo che puo’ dare lezioni…».