Il presidente del Milan Paolo Scaroni non lascia intendere troppo riguardo al possibile esonero di Gennaro Gattuso nelle prossime ore, ma commenta così gli ultimi risultati rossoneri…

Intervenuto poco fa ai microfoni di Radio Anch’io Sport il presidente del Milan Paolo Scaroni ha preferito non commentare le voci delle ultime ore riguardanti il possibile esonero di Gennaro Gattuso dopo la sconfitta rimediata ieri contro il Torino. Il numero uno rossonero, in qualche modo, ha lasciato però intendere che qualcosa potrebbe succedere: «Ho visto la partita di ieri, la verità è che il Milan non gioca bene da almeno un paio di mesi. Si allontana l’obiettivo Champions League, ma noi non molliamo – le parole di Scaroni – . Sugli aspetti tecnici non mi esprimo perché non è il mio ambito, certo che perdere la Champions avrebbe un impatto economico importante ed allontanerebbe il Milan da dove vogliamo riportarlo. Va sottolineato che però tra gli obiettivi rossoneri di quest’anno non c’era la Champions ed andarci sarebbe una sorpresa: siamo un po’ delusi perché ci avevamo fatto la bocca».

Sulla questione razzismo che ha tenuto ancora banco nelle ultime settimane invece: «Credo abbia ragione Fabio Capello, gli ultras in Italia hanno troppo peso. Qui c’è un atteggiamento un po’ passivo, interveniamo solo se succede qualcosa. Come abbiamo documentato, quanto successo il Milan-Lazio di Coppa Italia è stato preceduto dai fatti di campionato (il caso Franck Kessié-Tiemoué Bakayoko con la maglia di Francesco Acerbi, ndr): per questo l’arbitro e gli assistenti potevano essere un po’ più vigili ed aspettarsi episodi razzisti».