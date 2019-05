Milan, Scaroni: «Spero nella Champions. Gattuso? No comment»

Il presidente Scaroni parla del Milan: dalla qualificazione Champions alle voci sul futuro di Gattuso. Ecco le dichiarazioni

Il presidente del Milan Scaroni, intervistato da Sportitalia, ha parlato del futuro dei rossoneri, in corsa per la Champions League, tacendo invece categoricamente sull’argomento Gattuso. Questo silenzio ha insospettito non poco i tifosi, consapevoli delle condizioni precarie dell’allenatore.

Ecco le sue parole:«Fiducioso no, posso definirmi speranzoso perchè dipende tutto dagli altri. Se dipendesse solo da noi sarei fiduciosissimo».