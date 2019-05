Milan, scontro Gazidis-Maldini! Polemiche per la vacanza ad Ibiza

È tensione tra Gadizis e Maldini: l’amministratore delegato del Milan non ha gradito la vacanza ad Ibiza

Il clima in casa Milan, a tre giornate dalla fine del campionato, non è dei migliori. Ieri il club ha cercato di far rientrare l’allarme Bakayoko dopo le dure tensioni con Gattuso in settimana e nel match contro il Bologna.

Ma la lite tra i due non è l’unico problema in casa rossonera. Secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe aria di tensione anche tra Gadizis e Maldini. La vacanza ad Ibiza non è stata gradita dall’amministratore delegato rossonero. Gadizis si aspettava infatti maggiore vicinanza alla squadra in un momento così delicato.