Milan-Uefa, nuova sanzione in arrivo. Manchester City fuori dalla Champions?

Nel giro di una settimana arriverà la sentenza Uefa sul Milan con una nuova sanzione. Il Manchester City rischia grosso

Nuovi giorni d’attesa e nuovi momenti importantissimi in casa Milan. Entro una settimana arriverà la nuova sanzione Uefa relativa alla violazione del Fair Play finanziario nel triennio 2014- 17. Stando alle ultime indiscrezioni che filtrano da Nyon, la decisione dell’Adjudicatory Chamber è prevista al massimo per l’inizio della prossima settimana. Il Tas di Losanna aveva rivisto la prima decisione della Uefa, che aveva escluso il club rossonero dalle Coppe, chiedendo una pena più proporzionata e ora i rossoneri ischiano una multa in denaro e dei limiti sul mercato. Dopodiché ci sarà il settlement agreement con la definizione del settlement tra Uefa e Milan per il piano di risanamento del bilancio.

Brutte notizie dall’Inghilterra: il ManchesterCity rischia l’esclusione dalla Champions League? Football Leaks ha rivelato che il club inglese sarebbe dovuto essere escluso dalle coppe europee e invece fu solo multato per 60 milioni di euro, poi ridotti a 20: se l’Uefa dovesse trovare le prove potrebbe escludere i Citizens dall’Europa addirittura da questa stagione o al massimo dal prossimo anno. Il City avrebbe truccato il bilancio con delle sponsorizzazioni gonfiate (i 75 milioni di Etihad in realtà sarebbero stati pagati dallo sceicco Mansour, proprietario del club).