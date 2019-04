Milan, sfottò sui social: Kessié e Bakayoko vucumprà! – FOTO

I social si scatenano dopo l’episodio della maglia di Acerbi: Kessié e Bakayoko diventano vucumprà! – FOTO

Non si placano gli attacchi ai danni di Franck Kessié e Timoué Bakayoko dopo il brutto gesto al termine di Milan-Lazio. I due giocatori hanno deriso Francesco Acerbi portando la sua maglia ai piedi della Curva Sud come gesto provocatorio.

Il centrale biancoceleste aveva affermato prima della sfida:«A livello dei singoli la Lazio è nettamente superiore al Milan, non c’è paragone!», scatenando la stizza di Bakayoko e non solo. La maglia era stata scambiata con i giocatori rossoneri in segno di rispetto.

I tifosi biancocelesti non hanno preso bene gli sfottò dei due giocatori del Milan, e hanno ricambiato il favore scatenandosi sui social. Ecco una foto che ritrae Kessié e Bakayoko nelle vesti di “vucumprà”: