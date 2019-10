Milan, Shevchenko: «La società non mi ha mai contattato»

Milan, Shevchenko allontana le voci che lo vorrebbero vicino ad un ritorno in rossonero: ecco le parole dell’ex attaccante

Andriy Shevchenko, raggiunto telefonicamente da La Gazzetta dello Sport, ha smentito le voci che lo vogliono vicino al Milan: «Voglio bene al Milan ma la società non mi ha mai contattato e io professionalmente in questo momento non penso al Milan».

«Detto questo, Maldini e Boban sono la vera garanzia del Milan, che saprà riprendersi presto. Sono qui a Milano, è vero, ma per osservare i miei ragazzi».