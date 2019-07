Il Milan vuole Ceballos ma il Tottenham in questo momento è in vantaggio sulla concorrenza e sui rossoneri

Dani Ceballos è uno degli obiettivi del Milan per il centrocampo ma al momento i rossoneri non hanno l’intesa con il Real Madrid e il Tottenham sta provando a insidiare il club milanista.

Secondo As, il Tottenham sta cercando di stringere i tempi per arrivare a Dani Ceballos e sarebbe in pole per il suo acquisto. Il Real Madrid ha chiesto 50 milioni di euro per lasciarlo andare.