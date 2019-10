Milan Spalletti, proseguono i contatti con l’Inter: gli aggiornamenti

Luciano Spalletti si avvicina a piccoli passi alla panchina del Milan: continuano i contatti con l’Inter per la risoluzione del contratto

Come riporta Gianluca Di Marzio, continuano gli incontri tra Milan, Inter e Spalletti per trovare l’intesa e permettere ai rossoneri di trovare il sostituto di Giampaolo.

Il tecnico toscano ha chiesto a Zhang una buonuscita per risolvere il contratto biennale, trovando un’apertura totale da parte dei nerazzurri. La cifra fissata da parte di Zhang è ritenuta, tuttavia, troppo bassa da Spalletti. Le parti sono in continuo contatto per trovare un accordo.