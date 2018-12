Milan sulle tracce di Hirving Lozano: Mino Raiola sonda il terreno per l’attaccante messicano del PSV Eindhoven, valutato circa 40 milioni. Rossoneri pronti al sacrificio per lui

Senza sosta e senza quartiere continua la caccia del Milan ad un attaccante in vista del mercato di gennaio. Tanti i nomi sondati nelle ultime settimane: dai cavalli di ritorno Zlatan Ibrahimovic e Alexandre Pato, passando per l’usato sicuro Fabio Quagliarella, sino a nomi più esotici. L’ultima, tra i tanti, è effettivamente quello che potrebbe suscitare maggiormente l’interesse dei tifosi rossoneri: Hirving Lozano. L’attaccante del PSV Eindhoven, in gol contro l’Inter nell’ultima partita del girone di Champions League, potrebbe essere uno degli uomini messi nel mirino da Leonardo. Il direttore sportivo milanista avrebbe affidato mandato a Mino Raiola – in stretti rapporti con la dirigenza olandese – di sondare il terreno per il 23enne messicano, valutato al momento dal PSV almeno 40 milioni di euro.

Una cifra che, con tutta evidenza, il Milan non potrebbe spendere, causa strettoie del Fair Play Finanziario, specie in considerazione dei 35 milioni già spesi in vista di gennaio per l’acquisto di Lucas Paquetà dal Flamengo. L’unica soluzione percorribile per poter eventualmente anche solo pensare di arrivare a Lozano sarebbe allora quella di una cessione importante: al momento il giocatore in cima alla lista di partenza, per prezzo ed appeal sul mercato, resta Hakan Calhanoglu, che avrebbe già diverse richieste (l’ultima del RB Lipsia). Con l’eventuale – e per adesso piuttosto ipotetico – arrivo di Lozano in rossonero, si chiuderebbero a maggio le porte del riscatto di Gonzalo Higuain dalla Juventus (riscatto a circa 36 milioni, più o meno il prezzo del messicano). Bisognerà ora attendere per capire…