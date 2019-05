Suso è letteralmente rinato nelle ultime due partite di campionato giocate dal Milan: la Champions così è ancora possibile

Suso è di nuovo protagonista. Meglio tardi che mai verrebbe da dire. Gol contro il Bologna e assist da tre punti con la Fiorentina: con lo spagnolo in ombra il Milan ha vissuto il suo periodo più nero, ma quando Jesus si è riacceso tutta la squadra ha ripreso energie in vista del finale. Nove assist (se arriverà alla doppia cifra raggiungerà Antonio Cassano) e sei gol per lui in stagione. Numeri mica da poco per l’ex Genoa che ha confermato anche in questa stagione tutte le sue qualità.

Mancano 180′ alla fine del campionato e se il Milan farà il suo dovere (contro Frosinone e Spal è il minimo) dovrà sperare in una mano dalle avversarie di Atalanta e Inter. Magari con un Suso in queste condizioni anche la dea bendata avrà un occhio di riguardo per il Diavolo.