Milan, svolta Saint-Maximin: il Nizza pronto a cederlo

Svolta per il futuro di Saint-Maximin: il Nizza si arrende ed apre alla trattativa per la cessione, Milan in prima fila

Milan e Allan Saint-Maximin: un matrimonio che non s’ha da fare. O, almeno, così sembrava. Dalla Francia arrivano segnali positivi per la cessione del giocatore ai rossoneri, che da tempo corteggiano il giovane transalpino.

I rossoneri avevano individuato già a gennaio in Saint-Maximin il giocatore ideale da collocare sulla fascia per sostituire il partente Hakan Calhanoglu, ma la trattativa non è decollata.

La buona notizia per il Milan arriva dal direttore tecnico del Nizza, Gilles Grimandi. Ecco le sue parole:«Allan ha passato ormai diverso tempo qui, conosce bene la Ligue 1 e se dovesse arrivare un grande club con un progetto che gli piace, dovremo ascoltarlo».

Il classe ’97 conta 6 reti e 4 assist in 31 presenze in Ligue1, e può essere l’innesto giusto per la formazione rossonera del presente e del futuro.