Roma e Fiorentina non si fanno male, la SPAL blocca la Lazio, solo il Torino vince contro la Samp. Milan: il vantaggio Champions è salvo

Nessuna delle concorrenti del Milan ha capitalizzato lo scivolone casalingo dei rossoneri, che non sono andati oltre il pareggio contro l’Udinese. Il club milanese può stare tranquillo per la qualificazione in Champions League per il momento, visto che le avversarie non hanno saputo sfruttare la dormita contro i bianconeri.

Roma e Fiorentina si annullano vicendevolmente: partita molto accesa che però si chiude con un pari (2-2) che non accontenta né i giallorossi né i toscani. Ma la sorpresa della giornata per la Champions League è la Lazio, che perde clamorosamente 1-0 a Ferrara contro la SPAL grazie al rigore trasformato in extremis da Petagna, ex rossonero. Soltanto il Torino vince e convince piegando con un 2-1 la Sampdoria, concorrente diretta per l’ingresso in Europa League.

Ora l’Atalanta resta in agguato, in attesa di sfidare il Bologna. La situazione in classifica è sorprendente: Milan quarto a 52 punti; Atalanta, Lazio, Roma, Torino a 48 punti; Sampdoria a 45 punti. Ricordiamo che orobici e biancocelesti hanno una partita in meno rispetto alle rivali. Si preannuncia un finale al cardiopalmi entusiasmante per gli appassionati di calcio.