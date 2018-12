Milan-Torino: Donnarumma e Sirigu chiamati al doppio confronto

Il posticipo della quindicesima giornata vede impegnato il Milan contro il Torino, due squadre difese dai migliori portieri italiani

Milan-Torino apre le porte ad un nuovo confronto, quello tra i pali che vede di fronte Gigio Donnarumma e Salvatore Sirigu. I due estremi difensori sono i migliori italiani attualmente in circolazione, come dimostra la contesa di un posto da titolari nella Nazionale di Roberto Mancini. Dopo l’abbandono di Buffon si sta cercando il suo miglior erede e, anche se per il momento il giovane rossonero sembra essere più avanti nelle gerarchie del ct azzurro, le prestazioni opache di questa stagione potrebbero riportare alla ribalta l’estremo difensore del Torino.

Quella di domani sera, pertanto, sarà l’occasione ideale per entrambi di dimostrare tutta la loro qualità tra i pali cercando di contrastare la forza offensiva di attaccanti di grande spessore come Higuain e Belotti, senza dimenticare giocatori di assoluta qualità come Suso e Baselli.