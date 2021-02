Il Milan sabato sfiderà lo Spezia con la possibilità di allungare in classifica su Inter e Juventus: ecco la probabile rossonera

Il Milan sabato sfiderà lo Spezia in Liguria, un’occasione ghiotta per i rossoneri che potrebbero allungare in classifica su Inter e Juve approfittando degli scontri diretti tra nerazzurri e Lazio ma anche quello dei bianconeri impegnati a Napoli.

Per l’occasione Stefano Pioli rispolvererà dal primo minuto il rientrante Ismael Bennacer e anche Hakan Calhanoglu, ottimo nei pochi minuti giocati contro il Crotone in cui ha fornito due assist. Restano dubbi relativi invece all’impiego nel ruolo di titolare per Simon Kjaer, tornato ieri ad allenarsi con i compagni, ma ben sostituito da Tomori in queste ultime settimane.

PROBABILE FORMAZIONE – Pochi dubbi di formazione dunque per il Milan che contro lo Spezia scenderà in campo con il classico 4-2-3-1 con Donnarumma tra i pali; Dalot sulla destra in sostituzione dello squalificato Calabria, Romagnoli e Tomori al centro e Theo Hernandez confermatissimo a sinistra; centrocampo a due con Kessié che dopo due mesi ritroverà al proprio fianco l’affidabile Bennacer mentre in avanti Castillejo, Calhanoglu e Leao dovrebbe fungere da ultimo supporto ad Ibrahimovic.