Milan, tregua Gattuso-Bakayoko: titolare contro la Fiorentina

Pace necessaria tra Gattuso e Bakayoko: francese candidato per una maglia da titolare contro la Fiorentina. Il Milan si gioca la Champions

Tra Gattuso e Bakayoko non è mai sbocciato l’amore, e probabilmente a fine stagione almeno uno dei due saluterà il Milan. Intanto, i rossoneri si preparano ad affrontare l’ostica trasferta contro la Fiorentina: l’obiettivo è conquistare tre punti per rimanere in corsa per un posto in Champions League.

Nonostante lo scontro tra i due durante Milan-Bologna, i due sono stati costretti a una tregua. Si tratta di una pace temporanea e necessaria: il club milanese si gioca tutto in questo finale di stagione, e a centrocampo lamenta assenze pesanti. L’infortunio di Lucas Biglia e la squalifica sciocca di Lucas Paquetà rendono fondamentale la presenza di Bakayoko in mezzo al campo. Le alternative non convincono: da José Mauri, a Bertolacci, passando per l’epurato Montolivo. Gattuso tende quindi la mano a Bakayoko offrendogli un posto da titolare contro la Fiorentina: c’è in gioco la stagione del Milan.