Milan-Udinese highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Udinese highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i rossoneri di Gennaro Gattuso aprono il turno infrasettimanale contro i bianconeri guidati da Igor Tudor. Milan quarto in classifica con 51 punti e reduce da due sconfitte di fila, contro Inter e Sampdoria. Udinese (28) proveniente dal successo casalingo sul Genoa e poco sopra alla zona retrocessione. Nella gara d’andata, vittoria rossonera al ‘Friuli’ per 1 a 0 grazie ad una rete di Romagnoli. Adesso è nuovamente Milan contro Udinese: rossoneri per rafforzare il quarto posto, bianconeri per tenersi fuori dalla zona rossa. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

MILAN-UDINESE 1-0 – Al 45′ del primo tempo, Krzysztof Piatek si fa trovare al posto giusto al momento giusto! Il rimbalzo termina proprio sui suoi piedi all’interno dell’area e da li riesce a segnare sulla destra!

MILAN-UDINESE 1-1 – Dopo un bel passaggio Kevin Lasagna scarica in rete sulla sinistra! L’attaccante dei friulani trova così il gol del pareggio