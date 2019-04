Milan-Udinese streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Udinese streaming e probabili formazioni: dove vedere il match della 30ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Udinese streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara valida per il 30° turno della Serie A 2018/2019. Martedì 2 aprile alle ore 19, allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i rossoneri di Gennaro Gattuso aprono il turno infrasettimanale ricevendo i bianconeri guidati da Igor Tudor. Milan quarto in classifica con 51 punti e reduce da due sconfitte di fila, contro Inter e Sampdoria. Udinese (28) proveniente dal successo casalingo sul Genoa e poco sopra alla zona retrocessione. Nella gara d’andata, successo rossonero al ‘Friuli’ per 1 a 0 grazie ad una rete di Romagnoli. Adesso è nuovamente Milan contro Udinese: rossoneri per rafforzare il quarto posto, bianconeri per tenersi fuori dalla zona rossa.

Milan-Udinese sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 252. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Milan-Udinese

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: martedì 3 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 19

Dove vederla in streaming e tv: Sky Sport Serie A – Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Luca Banti (sez. Livorno)

Milan-Udinese, probabili formazioni

MILAN – Gattuso, oltre al lungodegente Bonaventura, non può contare su Conti (affaticato). Diversi i dubbi per l’allenatore rossonero riguardo alla formazione iniziale: davanti alla porta difesa da Gianluigi Donnarumma, previste conferme per la Calabria e i centrale Musacchio e Romagnoli, mentre a sinistra Rodriguez è insidiato dal 1′ da Laxalt. A centrocampo probabile spazio per Kessie, Bakayoko e Paquetà; in avanti, previsto il tridente titolare con Suso, Piatek e Calhanoglu. Resta aperta anche l’ipotesi di uno schieramento con l’attacco a due punte: in questo caso, spazio a Cutrone in coppia con Piatek.

UDINESE – Tudor, senza gli squalificati Sandro e Larsen, non può contare sugli infortunati D’Alessandro e Nuytinck e deve valutare le condizioni di Troost-Ekong. Bianconeri probabilmente in campo con Musso in porta, Ter Avest, Opoku, De Maio e Zeegelaar in linea di difesa; a centrocampo ecco fofana, Behrami e Mandragora. In attacco, previsto il tridente composto da Pussetto, Okaka e De Paul.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso.

UDINESE (4-3-3): Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul. Allenatore: Igor Tudor.

