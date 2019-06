Milan-Uefa, attesa per la sentenza: ecco quando potrebbe arrivare

Il Milan attende la sentenza della Uefa sui parametri del Fair Play Finanziario: ecco quando potrebbe arrivare

Secondo l’odierna edizione del Corriere dello Sport, sarebbe attesa in settimana la sentenza Uefa sul Milan. I rossoneri potrebbero ricevere una dura sanzione per non aver rispettato i parametri del Fair Play finanziario.

Tra le varie penalità rimane il rischio riguardante l’esclusione dall’Europa League per la prossima stagione. Secondo il Corriere, la decisione potrebbe arrivare già questo lunedì. Il club deciderà ugualmente di ricorrere al Tas di Losanna per provare a ribaltare la sentenza.