Milan, dietro front con la UEFA: niente ricorso al TAS, si cerca accordo. Cambia la strategia rossonera dopo la sentenza per il mancato rispetto del FFP

Come scrive Il Corriere della Sera il Milan, pur avendolo annunciato ufficialmente prima di Natale, ha deciso di non presentare ricorso al TAS contro la sentenza della Camera giudicante dell’UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel triennio 2014-2017.

Il club rossonero vorrebbe evitare un guerra giuridica, provando piuttosto a stipulare un accordo con l’UEFA. Troppo alto il rischio di una stangata a livello economico: il club potrebbe accontentarsi si una sanzione unica con l’esclusione dalle coppe europee per una singola stagione.