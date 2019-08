Il futuro di Andrea Conti al Milan è incerto. Si pensa a un possibile prestito per garantire minutaggio all’ex Atalanta

Nel rombo di Giampaolo, i terzini hanno un ruolo fondamentale: devono coprire l’ampiezza a tutta fascia, restando bassi in avvio di azione per migliorare l’uscita. Conti è un laterale molto offensivo, che all’Atalanta svettava per gli inserimenti e i tagli nell’ultimo terzo di campo.

Al Milan di Giampaolo servono invece terzini che sappiano palleggiare bene e bravi nei ripiegamenti difensivi, Conti sarebbe quindi da costruire. Insomma, contando che ha giocato pochissimo negli ultimi due anni pare comprensibile la scelta di dargli minutaggio da qualche altra parte. Vedremo se in Italia o all’estero.