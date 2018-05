Milan, Zapata out con il Verona: ecco perché

Gattuso dovrà rinunciare a Zapata per il match contro l’Hellas Verona: il Milan si affiderà ad uno tra Musacchio e Romagnoli

Piccola problema in difesa per il Milan in vista della gara di campionato contro l’Hellas Verona: al fianco di Leonardo Bonucci, infatti, non potrà esserci Cristian Zapata, che ha lasciato Milanello qualche giorno fa per volare in Colombia. Il giocatore è stato costretto a tornare in patria per alcuni problemi familiari.

Gattuso dunque dovrà affidarsi ad uno tra Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, con l’argentino favorito rispetto all’italiano. Il tecnico rossonero, infatti, non vorrebbe rischiare l’ex Sampdoria, appena rientrato per un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra e primo indiziato a giocare da titolare la finale di Coppa Italia con la Juventus, in programma il prossimo mercoledì.