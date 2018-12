Milinkovic, Chiesa, Perisic: i ritorni al gol più attesi della 17° giornata

Nella 17° di Serie A Lazio, Fiorentina ed Inter hanno ritrovato i loro top player Milinkovic, Chiesa e Perisic, che non segnavano da tantissimo tempo

La 17° giornata di Serie A verrà ricordata per una particolare coincidenza. La Lazio, la Fiorentina e l’Inter hanno gioito per il “risveglio” dei loro top player, da tempo a secco di gol. I giocatori in questione, rispettivamente Sergej Milinkovic-Savic, Federico Chiesa e Ivan Perisic, hanno ritrovato la rete nella stessa giornata di campionato dopo un lungo periodo di digiuno. La rete più pesante ai fini della classifica è certamente quella dell’italiano. Essa ha ha permesso infatti ai viola di conquistare 3 punti d’oro a San Siro contro il Milan. Chiesa non segnava dal match contro la Spal del 22 settembre. Quello che però stava vivendo il momento peggiore dal punto di vista delle prestazioni è certamente il serbo dei biancoazzurri: un solo gol in A prima di oggi (sempre alla 5° giornata, durante Lazio-Genoa) e tante delusioni per i tifosi laziali. Infine torna tra i marcatori Perisic, che ha vissuto il periodo peggiore dal punto di vista realizzativo. Il croato, infatti, non segnava dal 1° settembre, data del match contro il Bologna. Le squadre sperano vivamente che si ripetano al più presto per poter scalare la classifica e puntare alla qualificazione in Champions League.