Milinkovic-Savic demotivato? No, è di nuovo fondamentale per la Lazio

Sergej Milinkovic-Savic, dopo le numerose voci di mercato che l’hanno riguardato, ha giocato una partita sontuosa contro la Sampdoria

Il miglior centrocampista della scorsa stagione (premio conferitogli dalla Lega calcio) aveva gli occhi di tutti addosso. Dopo le innumerevoli voci di mercato che l’hanno riguardato durante l’estate, c’era curiosità di vedere Sergej Milinkovic-Savic all’opera.

Demotivato? Assolutamente no. È stato illegale ieri sera il serbo, devastante dal primo minuto fino a quando Inzaghi non l’ha richiamato in panchina nella ripresa. Ha recuperato, giocato e ha anche dominato, fisicamente e tecnicamente. La sua permanenza alla Lazio appare pressoché scontata.